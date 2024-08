Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den enttäuschten Fans von Taylor Swift für ihre friedlichen Zusammenkünfte seit der Absage der Konzerte wegen Terror-Plänen in Wien gedankt. "Aus Österreich gehen Bilder des Miteinanders, der Zuversicht, der Freiheit in die Welt", schrieb Van der Bellen am Freitag auf Facebook in einer ersten öffentlichen Reaktion auf den vereitelten Anschlag.

Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien

"So viele junge Menschen, vor allem Mädchen und junge Frauen, sind nach der Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien auf diese friedliche Art und Weise zusammengekommen. Für ein Leben in Gemeinschaft, in Toleranz, in Respekt füreinander. Danke dafür", so der Bundespräsident.