Albanien: Aus dem Armenhaus nach Europa

Im Ausgehviertel im Zentrum Tiranas ist selbst am Montag in den angesagtesten Lokalen kein Platz zu bekommen. Bei Bier, Wein und Cocktails darf der Tag an diesem heißen Frühsommertag ausklingen. Das Flair ist südländisch, die Stimmung ausgelassen. Mit seinen vielen Cafés, Palmen-bewachsenen Parks und grellen Marken-Stores erinnert die albanische Kapitale an eine italienische Stadt – fern der Klischees, die noch in den Köpfen vieler Mittel- und Nordeuropäer verankert sind: rückständig, heruntergekommen, dreckig, gefährlich – wie sich das ehemalige Armenhaus auf dem Balkan einst tatsächlich präsentierte.

Neuester Hit: Ein Fahrrad-Leihsystem per Handy. „Die Leute sagten, das gibt es überall in Europa, wir wollen das auch. Also haben wir das gemacht“, sagt der dynamische Bürgermeister Tiranas, Erion Veliaj, vor österreichischen Journalisten, „denn wir wollen ja hier ein Stück Europa entwickeln“, so der 38-Jährige, der dann auf das beschlossene Plastiksackerl-Verbot verweist.