Aktivisten zeigen ÖVP wegen Ortners Spendenstückelung an

In der Vergangenheit blieb die Stückelung von Parteispenden in kleinere Teilbeträge jedenfalls stets ohne Konsequenzen. Huter verweist aber darauf, dass die Gesamtsumme der Spenden von Ortners Unternehmensgruppe mit 438.000 Euro deutlich höher ist als die bisher bekannten Fälle. Er hat Rechnungshof und UPTS daher in einer Sachverhaltsdarstellung gebeten, zu prüfen, ob die Vorgehensweise möglicherweise rechtswidrig war.

Sickinger: Verstoß "möglich, aber schwer zu belegen"

Auch der Politikwissenschafter Hubert Sickinger hält einen Verstoß gegen das Parteiengesetz zwar für möglich, aber schwer zu belegen. Denn dazu müsste aus seiner Sicht zumindest nachgewiesen werden, dass die Initiative zur Stückelung der Spenden von der ÖVP ausging. "Das wäre nachweisbar, wenn Dienstnehmer unter Wahrheitspflicht vernommen werden", meinte Sickinger auf APA-Anfrage. Der Rechnungshof hat diese Möglichkeit aber nicht.