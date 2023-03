Organisationen fordern Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus

Einige Mitglieder des österreichischen "No Hate Speech"-Komitees fordern einen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus. Unter anderem die Aids Hilfe Wien, die Bundesjugendvertretung, die Kinder- und Jugendanwaltschaften, das Mauthausen Komitee, der Verein Neustart und die Anti-Rassismus-Initiative ZARA tragen den Appell an die Regierung mit. In die Erstellung des Aktionsplans sollen Anti-Rassismus-Expertinnen und -Experten eingebunden werden, heißt es in einer Aussendung.