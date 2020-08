AK wünscht sich 12-Stunden-Tag weg und will Arbeitszeitverkürzung

"Wenn wir eine Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung führen, ist das der richtige Weg", sagt die Arbeitnehmervertreterin. Eine solche könne ganz unterschiedlich ausgeprägt sein, viele Beispiele gebe es jetzt bereits - aber nur in einzelnen Betrieben: "4-Tage-Woche, 30-Stunden-Woche, die sechste Urlaubswoche - alles gibt es im echten Leben schon."

"Wir wollen darüber sprechen. Wir wollen nicht, dass es immer dieselben Floskeln gibt, wie man alles ablehnen kann - wie etwa das sei nicht leistbar, Betriebe würden abwandern. Man muss sich anschauen, welche Modelle es gibt und wo diese passen würden", so Anderl.

Von einer gesetzlichen Arbeitszeitverkürzung wollte Anderl auf Nachfrage nicht sprechen. Da gebe es zu viel Gegenwind. Das Soli-Modell, das die SPÖ will, gebe es zum Teil auch bereits in der Praxis. Insgesamt sei das Thema Arbeitszeitverkürzung bei der Gewerkschaft in sehr guten Händen. Diese werde das Thema sicher stark in die Kollektivvertragsverhandlungen - die im Herbst traditionell mit den gewichtigen und wegweisenden Metallern beginnen - einbringen.