Fast jeder vierte Schüler braucht Nachhilfe

Am meisten Unterstützung brauchen die Schüler im "Angstfach" Mathematik (67 Prozent), 44 Prozent brauchen Hilfe bei Fremdsprachen, an dritter Stelle steht Deutsch (22 Prozent). Daraus geht hervor, dass manche Schüler in mehreren Fächern privaten Zusatzunterricht benötigen.

Die Arbeiterkammer-Experten bedauern, dass der Bedarf an Nachhilfe seit fünf Jahren praktisch unverändert hoch ist - und fordern daher einmal mehr den Ausbau der Ganztagsschulen, "weil die klassische Halbtagsschule viel zu wenig Verantwortung für den Schulerfolg der Kinder wahrnimmt", meint Kaske. Außerdem seien jene Kinder benachteiligt, deren Eltern wenig verdienen und daher häufig keine bezahlte Nachhilfe bekommen können.