Affären-Serie: ÖVP holt sich Ex-Merkel-Sprecher zu Hilfe

Man erinnere sich nur an die legendäre Pressekonferenz der damaligen Vize-ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz (Stichwort: „Bei uns ist nichts mehr zu finden“) wenige Tage vor den Hausdurchsuchungen bei den Vertrauten von Sebastian Kurz. Auch die permanenten Attacken von ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger gegen die Justiz und die WKStA erwiesen sich letztendlich als Bumerang.

Mit dem Engagement von Streiter geht aber auch ein anderes Signal einher: Die ehemaligen türkisen Kommunikationsstrategen Gerald Fleischmann und Johannes Frischmann (beide arbeiten nun im ÖVP-Klub) spielen im U-Ausschuss weiterhin keine Rolle.

Streiter nimmt nun die beiden ÖVP-Fraktionsführer Hanger und Christian Stocker unter seine Fittiche. Hanger, der in den vergangenen Wochen schon einige Treffen mit dem deutschen Kommunikationsprofi absolvierte, ist von Streiters „klaren Ansagen“ angetan.

Der Deutsche kennt das Polit-Business von beiden Seiten. Vor seiner Karrierestation als deutscher Vize-Regierungssprecher war der heute 66-Jährige Innenpolitik-Ressortleiter bei der Bildzeitung und beim Stern-Magazin in Hamburg.

Der gebürtige Luxemburger gilt auch als der Verfasser einer der legendärsten Bild-Headlines der vergangenen 20 Jahre. Als am 19. April 2005 im Vatikan der neue Papst gewählt wurde und der Name Joseph Ratzinger (später Benedikt XVI.) fiel, rief Streiter damals im allgemeinen Jubel in der Bildredaktion spontan „Wir sind Papst“ – drei Wörter, die dann zur Bild-Schlagzeile, die Geschichte schrieb, wurde.