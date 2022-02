U-Ausschuss blitzt ab: Polizei will keine Auskunftspersonen befragen

Auf Nachfrage des KURIER bestätigt das Innenministerium, dass am Dienstagabend an den U-Ausschuss die Mitteilung erging, dass keine gesetzliche Grundlage existiere, die solche Befragungen durch das BAK ermögliche. „Der U-Ausschuss hat sich ein Monsterprogramm auferlegt, das in der vorgesehenen Zeit unbewältigbar erscheint. Deswegen kam man wahrscheinlich auf die bedenkliche Idee, die Beweiserhebungen einfach auszugliedern“, sagt Mathis Fister, Linzer Verfassungs- und Verwaltungsrechtsexperte an der Uni Linz.