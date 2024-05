Affäre Ott: ÖVP-Mann Hanger zeigt Jenewein und die FPÖ an

Andreas Hanger will in der Sache sicher gehen. Und zwar ganz sicher. Ja, die Justiz hat Egisto Ott in Untersuchungshaft; und ja, die Staatsanwaltschaft Wien wird mögliche Straftaten, die dem mutmaßlichen Russen-Spion vorgeworfen werden, im Detail prüfen.

Aber als Fraktionsführer der ÖVP in den Untersuchungsausschüssen will Hanger „auch ein politisches Signal“ senden, wie er sagt. Er halte maximale Distanz zu dieser FPÖ, lautet eine von Hangers derzeit favorisierten Botschaften an die politische Öffentlichkeit.

Und wohl auch deshalb will der ÖVP-Abgeordnete den früheren FPÖ-Parlamentarier Hans-Jörg Jenewein sowie die FPÖ nun anzeigen.