FPÖ und AfD: Stelldichein der Schwesternparteien

In Deutschland wird gerade kontrovers darüber diskutiert, ob die AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, in Regierungsverantwortung kommen kann/wird.

In Österreich ist die freiheitliche Partei seit heuer in Niederösterreich und Salzburg jeweils in Regierungsverantwortung, in Oberösterreich zum wiederholten Male.