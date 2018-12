Ärztemangel ab 2019 verschärft: Diskussion um Altersgrenze

Dass so alte Mediziner Patienten behandeln, sollte ab Jahresbeginn 2019 nicht mehr möglich sein. Nach einer zehnjährigen Übergangsfrist tritt am 1. Jänner die Altersgrenze von 70 Jahren für Kassenärzte in Kraft. Soll heißen: Betroffene Mediziner verlieren mit diesem Datum automatisch ihren Vertrag mit der Krankenkasse.

Was an sich sinnvoll wäre, lässt sich in der Praxis aber nicht ohne Weiteres umsetzen: Das von akutem Ärztemangel geplante Land würde mit einem Schlag Dutzende Kassenärzte verlieren. Allein in Wien gibt es laut Ärztekammer 31 niedergelassene Allgemeinmediziner mit Gebietskrankenkassen-Vertrag, die älter als 70 sind; insgesamt hat Wien 741 Kassen-Hausärzte.

Um plötzliche Engpässe zu vermeiden, gibt es in der Bundeshauptstadt Ausnahmeregelungen für die besonders wichtigen Fächer Allgemein- und Kindermedizin.Wenn nötig, können Verträge von über 70-Jährigen für maximal fünf Jahre verlängert werden (maximal ein Jahr bei Ärzten über 80).