Ärztekammer: Szekeres schließt trotz Niederlage Comeback nicht aus

Stoisch und mit der Routine eines langjährigen Funktionärs nahm Johannes Steinhart Dienstag kurz vor 23 Uhr das Abstimmungsergebnis auf, das ihm das politische Überleben sichern sollte. Soeben hatte die Vollversammlung der Wiener Ärztekammer gegen einen Misstrauensantrag gegen ihren Präsidenten gestimmt. Damit bleibt er auch Chef der österreichischen Ärztekammer.

Wenig später scheiterte dann auch der Antrag auf vorgezogene Neuwahlen, den Steinharts Rivale, Ex-Präsident Thomas Szekeres, eingebracht hatte. Dessen Mitstreiter konnten nur einen Teilerfolg erzielen: Mit der Installierung eines dritten Stellvertreters ist die Dominanz von Steinharts ÖVP-naher Fraktion „Vereinigung“ ein wenig eingedämmt. Wie berichtet hatten Szekeres‘ Fraktion und Vertreter kleinerer Gruppierungen den Aufstand gewagt, weil zuletzt die Unzufriedenheit mit der Amtsführung des Präsidenten massiv gestiegen war. Umso größer die Ernüchterung, als man Dienstagabend entgegen früheren Einschätzungen doch nicht die nötige Zweidrittelmehrheit für die entscheidenden Anträge erreichen konnte. „Die Stimmung war sehr emotional – zwischen Enttäuschung und Trotz. Manche wollen die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen“, schildert ein Funktionär. Blockade droht Nun droht bis zum regulären Wahltermin im März eine Lähmung der wichtigsten Länder-Kammer – und das in Zeiten, in denen eine Gesundheitsform verhandelt wird. Denn mehr als die Hälfte der Mandatare hatten in der Vollversammlung gegen Steinhart gestimmt.

Im Vorstand könnten die Kräfteverhältnisse von nun an ähnlich sein, wodurch die Steinhart-Gegner wichtige Beschlüsse finanzieller und politischer Natur blockieren könnten. „Der Scheinwerfer ist jetzt auf das Team Szekeres gerichtet“, sagt ein Funktionär zum KURIER. „Wird es die verbleibenden Monate zur offenen Machtdemonstration im Vorstand nützen?“ Szekeres selbst lässt sich nicht in die Karten blicken: „Wie wir abstimmen, wird ganz von den Inhalten abhängen. Wir sind konstruktiv“, bleibt der Chef der SPÖ-nahen Kammerfraktion gegenüber dem KURIER vage. Denkbar sei aber, dass man von sich aus Anträge zur zuletzt wieder öfter geforderten Verschlankung der Kammer einbringen werde: Etwa eine Reduktion der Referate oder eine Senkung der Kammerumlage. Die Niederlage bei der Abstimmung am Dienstag spielt er jedenfalls herunter: „Es war von Anfang an klar, dass es schwer sein wird, die Zweidrittelmehrheit zu erreichen.“ Eidesstattliche Erklärung Im Vorfeld der Vollversammlung hatte – auch das ein bemerkenswerter Schritt – Szekeres noch eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnet, dass er „in der aktuellen Funktionsperiode das Amt des Präsidenten nicht annehmen werde“. Schließlich hatten ihn in den vergangenen Wochen viele Funktionäre vorgeworfen, der Aufstand gegen Steinhart diene nur dazu, ihn nach der Abwahl 2022 wieder an die Spitze der Kammer zu bringen.