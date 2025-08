Von den aktuell 52.005 beruflich aktiven Ärzten (+2,7% im Vergleich zu 2023) werden in den kommenden zehn Jahren 18.189 das Pensionsalter von 65 Jahren überschreiten. „Daraus ergibt sich ein jährlicher Nachbesetzungsbedarf von 1.818 Ärzten, allein um eine Aufrechterhaltung des Status-quo der Kopfzahl zu gewährleisten“, rechnet Kammeramtsdirektor Lukas Stärker vor. Wobei angesichts des früheren Pensionsantrittsalters der Ärztinnen, des Trends zur Teilzeit auch bei den Ärzten und der demografisch bedingt wachsenden Zahl der zu versorgenden Patienten der tatsächliche Bedarf noch höher sein dürfte.

Demgegenüber stehen die österreichweit jährlich 1.756 Studienplätze für Humanmedizin (ohne Privatunis, plus 144 für Zahnmedizin). „Das klingt auf den ersten Blick ausreichend, wir dürfen aber nicht vergessen, dass rund ein Drittel unserer Absolventen nicht im österreichischen Gesundheitssystem versorgungswirksam wird“, sagt Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart. „Diese Lücke lässt sich auch durch mehr Studienplätze nicht effektiv schließen – wir würden bloß noch mehr gut ausgebildete Ärzte an das Ausland verlieren, was bei uns beträchtliche Zusatzkosten zur Folge hätte“

Gibt es einen Ärztemangel?

Wobei auch er einräumt: „Es gibt keinen Ärztemangel an sich, sondern einen deutlichen Mangel im öffentlichen System, sei es im Kassenbereich oder in den Krankenhäusern.“

Gerne wird in diesem Zusammenhang auf die OECD-Statistik verwiesen. Demnach hat kein Land so eine hohe Ärztedichte wie Österreich (5,53 pro 1.000) Einwohner. Seitens der Ärztekammer relativiert man aber: „Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen“, betont Stärker. Wie so oft, würden die Daten in den einzelnen Ländern völlig unterschiedlich erhoben. So zähle das Vereinigte Königreich nur Ärzte im National Health Service, Tschechien keine Privatärzte oder Belgien nur Ärzte ab einer bestimmten Mindestzahl an Patienten. Freilich: Selbst wenn man diese Faktoren berücksichtige liegt Österreich bei der Ärztedichte zwar nicht mehr ganz vorne, aber immer noch im Spitzenfeld.