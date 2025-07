Welches Land könnte als Vorbild dienen?

„In der Akutversorgung wäre ich gerne in Österreich oder in Amerika. Zur Akut-Versorgung gehört zum Beispiel Krebs. In der Versorgung chronisch Kranker möchte ich weder in Amerika noch in Österreich sein, sondern wäre am liebsten in Schweden oder in England.“ Fest macht der Gesundheitsökonom dies an der Nachsorge von Krankheiten wie Diabetes. „Diese funktioniert bei uns nicht. Wir haben fünf Mal so viele Amputationen bei Diabetes wie die Briten, die ach so böse sind.“

FPÖ und ÖVP verhandelten über die Ambulanzgebühr. Ein probates Mittel zur Patientenlenkung?

„Nein. Es gibt immer zwei Tangenten bei Selbstbehalten: Die Finanzierungs- und die Steuerungstangente.“ Steuern würde eine Ambulanzgebühr nach Pichlbauers Dafürhalten erst ab einer Ambulanzgebühr in der Größenordnung von 100 Euro und ohne soziale Staffelung. „Doch das bekommen Sie politisch nicht durch. Wenn man heute sinnvoll steuern will, muss man sich Patientenpfade überlegen, das heiße Eisen der freien Arztwahl angreifen.“