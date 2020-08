Ärzte-Präsident Szekeres für neue generelle Maskenpflicht

Sie sagt zum KURIER: „Die Infektionsgefahr steigt, je kälter es wird. Die kalte Jahreszeit wird eine riesige Herausforderung, wenn die Schule startet, sich alles in die Innenräume verlagert und sich Erkältungen und Co häufen. Wenn die Infektionszahlen im Herbst wieder ansteigen, muss die Maskenpflicht in Innenräumen definitiv eine Überlegung sein. Jedenfalls braucht es einheitliche und klare Regeln von der Regierung.“

Noch ist die angesprochene Regierung nicht so weit, aber der Druck von Expertenseite steigt eindeutig. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hält sich zur möglichen Ausweitung der Maskenpflicht noch bedeckt. Es sei derzeit „keine Beschlusslage in Aussicht“. Er kündigte aber an, dass ab September die verpflichtende Gäste-Registrierung in der Gastronomie und bei Veranstaltungen kommen wird.

Gastronomen und Veranstalter müssen Listen von ihren Kunden bzw. Gästen mit Namen und Adressen führen. Die Gäste entscheiden aber selbst, ob sie ihre Daten herausrücken. Lassen sich viele Menschen registrieren, kann das im Fall einer Infektion das Nachverfolgen der Kontaktpersonen stark vereinfachen. In Deutschland und Italien ist das schon Realität.