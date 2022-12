Ad-limina-Besuch: Gespräche zu Bischofsernennungen und Missbrauch

Österreichs Bischöfe haben am Dienstag ihre Tour durch die vatikanischen Behörden fortgesetzt. Auf dem Programm standen am zweiten Tag des sogenannten Ad-limina-Besuchs Themen, die die katholische Kirche in Österreich durchaus bewegen: Der nach diversen Missbrauchsskandalen der Vergangenheit nun institutionalisierte Schutz von Minderjährigen sowie Bischofsernennungen. Offiziell soll die Nachfolge des Wiener Erzbischofs, Kardinal Christoph Schönborn, aber nicht Thema sein.

Papst Franziskus hat das Pensionsansuchen Schönborns bekanntlich nicht erhört. Bereits bei der Amazonien-Synode im Oktober 2019 hatte der Kardinal seinen Rücktritt eingereicht, trotzdem blieb er als Wiener Erzbischof im Amt, und das auf unbestimmte Zeit. Solange Schönborn dem vatikanischen Synodenrat angehört und damit in die Vorbereitung des weltkirchlichen Projekts eingebunden ist, dürfte sich das auch nicht ändern, heißt es in Kirchenkreisen. Zudem wird dem Kardinal ein hervorragendes Verhältnis zu Franziskus nachgesagt.