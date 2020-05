USA bauen Spionage in Wien aus

"Es geht um Wirtschaftsspionage, politische Aufklärung und nebenbei auch um den Kampf gegen den Terror", sagt Pilz zum KURIER.

Durch ihn ist seit Kurzem auch bekannt, dass praktisch alle großen Datenleitungen der Telekom Austria abgesaugt werden, doch erst durch die Basisinformation der Spionage vor Ort in Wien können die riesigen Datenmengen sinnvoll durchsucht werden. "Sie richten die Antennen am IZD-Tower aus und saugen den Mobilfunk ab. Ziele sind Politiker, sensible Ämter, Journalisten und die Führungsetage von österreichischen Schlüsselunternehmen. Es geht ihnen vor allem um den technologischen Fortschritt", sagt Pilz. Das alles wisse er aus einem einschlägigen Wikileaks-Dokument (Stichwort: "Humint" oder "human intelligence").