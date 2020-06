Arbeitszeit-Debatte sorgt in VP für Unmut

Eine neue Wendung gibt es in der Diskussion um die von der ÖVP angedachte Flexibilisierung der Arbeitszeit. Nicht nur SPÖ-Spitzen übten am Montag erneut Kritik am Vorstoß, sondern auch ÖAAB-Vizechefin Gabriele Tamandl. „Ich kann die seltsamen Positionen von Bundesminister Mitterlehner und Präsident Leitl nicht mehr hören“, ließ sie im sozialen Netzwerk Facebook wissen. Sie habe die Diskussionen „satt“.

Die SPÖ verschickte genüsslich Hinweise auf den Eintrag. Auf KURIER-Nachfrage konkretisierte die ÖVP-Abgeordnete: „So wie die Debatte läuft, glaubt man, jeder Arbeitnehmer muss künftig zwölf Stunden arbeiten.“ Die SPÖ betreibe „ein ganz böses Spiel“, aber auch der Wirtschaftsminister agiere „ungeschickt“. Tamandl fordert: „Es kann nicht sein, dass die Unternehmer von flexibleren Arbeitnehmern profitieren – und die Mitarbeiter nicht.“

Im Büro von Reinhold Mitterlehner lässt man die Kritik so nicht gelten: „Es geht nicht darum, Überstunden zu streichen.“ Auf den Vorwurf, der Minister agiere in Wahlkampfzeiten ungeschickt, kontert seine Sprecherin: „Die Flexibilisierung steht im VP-Wahlprogramm.“ Schließlich würden sich die Sozialpartner nur selten auf mehr Flexibilität einigen.