Ohne Fischers Sanktus gibt es keinen Ausstieg

Am Freitag soll Raif Badawi wieder ausgepeitscht werden. Der regimekritische Blogger wurde in Saudi-Arabien zu 1000 Hieben verurteilt; und weil dem so ist, wollen die Grünen eine Mahnwache abhalten – freilich nicht vor der Saudischen Botschaft in Wien, sondern vor dem von den Saudis finanzierten König-Abdullah-Zentrum KAICIID.

Wie berichtet, wogt um das Zentrum seit Tagen ein politischer Streit. Da sich KAICIID weigert, die Verurteilung des Bloggers zu kritisieren (er hatte sich "erlaubt", alle Weltreligionen als gleichwertig zu bezeichnen), haben der Bundeskanzler und namhafte SPÖ-Vertreter entschieden, man solle eine rasche Schließung anpeilen – offenkundig handle es sich um eine vorgespiegelte Dialogbereitschaft.

Die ÖVP, genauer das Außenministerium, will dem Zentrum vorerst eine Frist einräumen: Bis zum Sommer solle man darstellen, was man wirklich für den interreligiösen Dialog leiste.

KAICIID-Sprecher Peter Kaiser versucht das im KURIER-Gespräch: "Wir sind international an vielen Projekten beteiligt. Erst im November war eine große interreligiöse Konferenz in Wien. In einem anderen Projekt bilden wir Angehörige von Priesterseminaren, Imame oder buddhistische Mönche im Dialog aus."

Und warum sagt man nichts zu den menschenrechtswidrigen Auspeitschungen eines kritischen Bloggers? "Es steht uns formal nicht zu, und wir verstehen uns als Mediator. Würden wir einen Staat kritisieren, würden wir unsere neutrale Position verlassen und die primäre Aufgabe, den Dialog, sehr schnell nicht mehr erfüllen können."

Der Bundespräsident und die katholische Kirche halten diese Sicht zumindest für legitim. Denn im Unterschied zur SPÖ-Führung sind sie gegen eine Schließung. Das Argument: Das Abdullah-Zentrum biete eine Möglichkeit, mit den Saudis im Dialog zu bleiben.