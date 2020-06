Saudi-Zentrum steht zwischen Rot und Schwarz

Werner Faymann redet. Reinhold Mitterlehner steht neben ihm. Sein Gesichtsausdruck: missbilligend. Reinhold Mitterlehner redet. Faymanns Gesichtsausdruck: missbilligend. Verräterische Mimik nach der gestrigen Regierungssitzung. SPÖ und ÖVP streiten wieder einmal. Öffentlich und hinter verschlossenen Türen. In der Ministerratssitzung hatte Außenminister Sebastian Kurz den Bericht über das interreligiöse „Dialog“-Institut mit Saudi Arabien vorgelegt. Die ÖVP forderte, Kanzler Faymann möge sich dazu äußert und entscheiden, was mit dem Zentrum passieren soll. Faymann weigerte sich, über einen Bericht zu urteilen, den er noch nicht gelesen habe.

Die Debatte wurde heftiger. ÖVPler befanden, die SPÖ schädige mit der Kritik am Abdullah-Zentrum Österreich. Der emotionale Höhepunkt war erreicht, als während der Sitzung bekannt wurde, was ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka draußen zu Journalisten gesagt hatte: Der Kanzler solle „seine Kampagne zumindest eine Zeit lang einstellen“ und sich nicht als „Oppositionspolitiker“ gerieren. Faymann geriet drinnen in Rage: Er werde nicht zu etwas schweigen, das seinem Gründungszweck nicht gerecht werde. Und erpressen lasse er sich schon gar nicht. Das erzürnte wiederum Vizekanzler Mitterlehner. In diesem Gemütszustand traten die beiden vor die Medienleute.

Mitterlehner: „Das Zentrum hat ein klares Mandat: die Förderung des interreligiösen Dialogs. Diesem Mandat hat die Regierung zugestimmt. Wir haben keine Einrichtung geschaffen, mit der Aufgabe, Stellung zu Menschenrechten zu nehmen.Das ist kein Amnesty International.“ Wer etwas für den zu 1000 Peitschenhieben verurteilten Raif Badawi tun wolle, müsse „direkt in Saudi-Arabien anknüpfen“.

Faymann: „Wir werden nicht schweigen, wenn klare Worte gefragt sind.“

Mitterlehner: „Eine Kampagne gegen das Zentrum schadet Österreich als Standort für internationale Organisationen. Wir hätten eine subtilere Vorgangsweise begrüßt.“

Faymann: „Wer von einer Kampagne spricht, wenn man sich für Menschenrechte einsetzt, dem sage ich: Auf solche Kampagnen bin ich stolz.“ Mitterlehner: „Die Verantwortung liegt beim Herrn Bundeskanzler, auch was Konsequenzen einer Schließung anbelangt.“

Am Nachmittag wurde der Disput per Post fortgesetzt. Faymanns Intimus, Minister Josef Ostermayer, übermittelte Kurz „Voraussetzungen für die Neuaufstellung“ des Instituts. Etwa: „Die Sinnhaftigkeit einer weiteren Beteiligung Österreichs ist nur gegeben, wenn das Zentrum eine klare Haltung für Menschenrechte, Religionsfreiheit und Religionsgleichheit vertritt.“

Bundespräsident Heinz Fischer hatte den gestrigen Tag in Auschwitz verbracht und sah sich den Disput der Regierungsspitze auf Video im ZiB 2-Studio an. Auf die Frage, ob er nun wie Faymann für Schließung des Saudi-Zentrums sei, sagte er: „Man soll zuerst nachdenken.“ Er werde den Bericht des Außenministers lesen und versuchen, den Konflikt sachlich zu lösen. Auch Faymanns Ansicht, der Islam sei kein Teil Österreichs, widersprach Fischer: „Der Islam gehört zu Österreich. Die Gegenposition wäre sehr nahe an Ausländerfeindlichkeit.“