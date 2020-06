Geheimdiplomatie von Bundespräsident Fischer

Hat das von Saudi-Arabien finanzierte "König Abdullah Zentrum für interreligiösen Dialog" noch eine Zukunft?

Darum ging es bei den Vier-Augen-Gesprächen, die Bundespräsident Heinz Fischer mit Kultusminister Josef Ostermayer Dienstagabend und danach mit Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz führte. Die Treffen wurden von der Präsidentschaftskanzlei bestätigt, über deren Inhalt aber Stillschweigen vereinbart.

Ob das sogenannte Dialogzentrum an der Wiener Ringstraße fortbestehen wird, hängt von etlichen Faktoren ab: Dazu gehört in erster Linie auch das Vorgehen des autokratischen Regimes Saudi-Arabiens gegenüber dem inhaftierten Blogger Raif Badawi (siehe Seite 5) sowie gegenüber religiösen Minderheiten. So werden Christen, die in Saudi-Arabien Gottesdienste feiern wollen, verfolgt.