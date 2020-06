Familienbeihilfe wird monatlich ausbezahlt

Regierung

Zwei Maßnahmen habe diebereits beschlossen, erklärtKarmasin dann konkrete Reformen: DieFamilienbeihilfe wird ab Juli um vier Prozent erhöht. Ab September wird sie nicht mehr alle zwei Monate, sondern monatlich ausbezahlt. Mittwoch vor einer Woche hat das Gesetz denpassiert. Das Familienbudget steigt damit 2014 um 3,6 Prozent auf rund 6,8 Milliarden Euro, 2015 ist ein weiterer Anstieg auf sieben Milliarden Euro geplant.

Zahlreich waren die Fragen zum Thema Familie und Beruf: Karmasin untersucht derzeit „Best practice“-Lösungen anderer Länder, damit das Klima in der Heimat familienfreundlicher wird: Vorbild seien skandinavische Länder wie Dänemark (1,73 Kinder pro Frau) und Schweden (1,91), die meisten Geburten innerhalb der EU gibt es aber in Frankreich (2,01). Höher ist dieser Wert innerhalb der OECD-Staaten nur in der Türkei (2,09).

In Frankreich, erklärt die Ministerin, gebe es den Begriff „Rabenmutter“ gar nicht. Dort sei es normal, dass Kinder von sehr klein auf in staatliche Betreuungseinrichtungen kommen. Auch in Österreich werde in die Kinderbetreuung investiert: „Wir haben den Ausbau der Kinderbetreuung bereits beschlossen, mit 350 Millionen Euro wird das die größte Ausbauoffenisve, die es je gab.“

Es müsse sich aber auch etwas bei der Einstellung in der Arbeitswelt ändern, meinte Karmasin. „Wenn man beim Vorstandstreffen am Nachmittag sagt, ’Ich muss um 17 Uhr meinen Sohn vom Kindergarten abholen’, wird man komisch angeschaut. Wenn man sagt, ich muss mein Auto aus der Werkstatt holen, wird das sofort akzeptiert. “ Sie wünsche sich nun durch ihr neues „Bündnis für Familien“ das Klima in Österreich Familien freundlicher zu machen.