Ab heute: Drei Tage Warnstreik in der Sozialwirtschaft

Nach dem vorläufigen Scheitern der Kollektivvertragsverhandlungen für die Sozialwirtschaft beginnen am Dienstag dreitägige Warnstreiks im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich. Bis Donnerstag gibt es in rund 75 Betrieben an 150 Standorten zeitweilige Arbeitsniederlegungen. Außerdem werden in zahlreichen Betriebsversammlungen neue Streiks beschlossen.

Volkshilfe, Hilfswerk, Lebenshilfe teils betroffen

Neben zahlreichen kleineren Organisationen sind von den Warnstreiks auch Teile der SPÖ-nahen Volkshilfe, des ÖVP-nahen Hilfswerks, der Lebenshilfe sowie des "Kuratoriums Wiener Pensionistenwohnhäuser" betroffen. Darüber hinaus sind viele weitere Aktionen geplant, wie etwa eine Standkundgebung auf der Wiener Mariahilfer Straße, bei der der Behindertenbereich seine Probleme darstellt.