99,1 Prozent für "Django"

Django" ist ein Einzelkämpfer, zumindest jener im gleichnamigen Italo-Western. Dieses Bild vom "lonely fighter" gefällt Reinhold Mitterlehner nicht so gut. Der neue Frontmann der Schwarzen hat sich mittlerweile aber damit abgefunden, dass sein Couleur-Name " Django" sein Image mitbestimmt. Selbst die ÖVP benutzt ihn zur Inszenierung. ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel schenkte Mitterlehner am Ende des gestrigen Bundesparteitages in Wien ein Paar Cowboystiefel.

Zum Thema Schuhe fällt dem neuen Chef der Schwarzen ein: "Aufstehen, marschieren, durchmarschieren". Am besten, bis die ÖVP Erste ist. "Und wenn wir vorne sind, stellen wir natürlich auch den Kanzleranspruch", stellte der Vize-Kanzler klar.