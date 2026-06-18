FPÖ wird 70: Feiern mit Europas Rechten und Roberto Blanco

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Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) steuert auf den Höhepunkt ihrer Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen zu: Am Samstag geplant ist ein Festakt in der Wiener Hofburg "mit einer ganzen Reihe internationaler Gratulanten", also Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Rechtsparteien. Volkstümlicher wird es auf dem Wiener Stephansplatz, wo etwa Roberto Blanco die Stimmung unter den Anhängern aufheizen soll.

In der Hofburg werden am Samstagnachmittag laut Aussendung Mandatare aus acht europäischen Ländern unter den Gästen sein: Das deutsche AfD-Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der mittlerweile abgewählte ungarische Ministerpräsident und FIDESZ-Vorsitzende Viktor Orbán werden beim Festakt Grußworte sprechen. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš gratuliert mittels Videobotschaft. Kickl stolz auf Gästeliste Für Kickl zeigt die Gästeliste, "wie wichtig die Freiheitliche Partei nicht nur in Österreich ist, sondern welche Rolle die Partei auch international einnimmt". Von freiheitlicher Seite wird in der Hofburg der steirische Landeshauptmann und FPÖ-Landeschef Mario Kunasek Eröffnungsworte sprechen. Geplant ist auch ein Referat von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz zur "Programmatik der FPÖ und ihren Wurzeln im Revolutionsjahr 1848". FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hält im Anschluss die Festrede.