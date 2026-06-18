FPÖ wird 70: Feiern mit Europas Rechten und Roberto Blanco
Zusammenfassung
- Die FPÖ feiert ihr 70-jähriges Bestehen am Samstag mit einem Festakt in der Wiener Hofburg und einem Volksfest am Stephansplatz.
- Beim Festakt werden Vertreter europäischer Rechtsparteien wie AfD, PVV, FIDESZ und Andrej Babiš erwartet, während Herbert Kickl die internationale Bedeutung der FPÖ betont.
- Beim Volksfest ab 14 Uhr treten neben Herbert Kickl auch mehrere Schlager- und Volksmusikstars auf, darunter Roberto Blanco.
Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) steuert auf den Höhepunkt ihrer Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen zu: Am Samstag geplant ist ein Festakt in der Wiener Hofburg "mit einer ganzen Reihe internationaler Gratulanten", also Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Rechtsparteien.
Volkstümlicher wird es auf dem Wiener Stephansplatz, wo etwa Roberto Blanco die Stimmung unter den Anhängern aufheizen soll.
In der Hofburg werden am Samstagnachmittag laut Aussendung Mandatare aus acht europäischen Ländern unter den Gästen sein: Das deutsche AfD-Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der mittlerweile abgewählte ungarische Ministerpräsident und FIDESZ-Vorsitzende Viktor Orbán werden beim Festakt Grußworte sprechen. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš gratuliert mittels Videobotschaft.
Kickl stolz auf Gästeliste
Für Kickl zeigt die Gästeliste, "wie wichtig die Freiheitliche Partei nicht nur in Österreich ist, sondern welche Rolle die Partei auch international einnimmt". Von freiheitlicher Seite wird in der Hofburg der steirische Landeshauptmann und FPÖ-Landeschef Mario Kunasek Eröffnungsworte sprechen. Geplant ist auch ein Referat von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz zur "Programmatik der FPÖ und ihren Wurzeln im Revolutionsjahr 1848". FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hält im Anschluss die Festrede.
Kickl wird später auch beim "Volksfest" am Stephansplatz erwartet, das um 14.00 Uhr beginnt. Stimmung machen sollen dabei auch ein paar recht prominente Namen aus der Volksmusik- und Schlagerszene, wie die Grubertaler, die Ursprung-Buam, Udo Wenders, Hannah, die John-Otti-Band und schließlich Roberto Blanco.
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