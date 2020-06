69 Einwohner, zwei Kandidaten

"Wir haben bis jetzt in der Gemeinde gut gearbeitet und werden auch weiterhin so arbeiten", sagt Simitz, der bisher noch keine Gegner bei Gemeinderatswahlen zu befürchten hatte. Er wolle jedenfalls verhindern, dass wegen der Wahl ein Keil durch die 69-Seelen-Ortschaft getrieben wird. Aber es werde mit Sicherheit weiterhin konstruktiv gearbeitet. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel in der Gemeinde erreicht. Ich gehe davon aus, dass die Leute das erkennen und honorieren", erklärt Simitz. Prognosen will er noch keine abgeben, "das wird sich am Wahltag zeigen". Doch sein Bürgermeisteramt sieht er nicht gefährdet.

Für Frisch ist die Alternative wichtig und er steckt sich hohe Ziele. "Ob ich sie erreiche, ist was anderes", meint der VP-Kandidat. Entscheiden müssen die Wähler am 7. Oktober, wer Ortschef in der kleinsten Gemeinde des Landes wird.