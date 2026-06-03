12,5 Milliarden Euro wurden 2025 verschenkt

Mehr als 12,5 Milliarden Euro verschenkten die Menschen in Österreich im vergangenen Jahr. Wie der Standard zuerst berichtete, steigt die Zahl seit einigen Jahren kontinuierlich, noch höher war der Wert nur 2024 mit 14,5 Mrd. Euro. Am meisten wird laut der Statistik des Finanzministeriums unter Verwandten verschenkt - 2025 waren es 11,59 Mrd. Euro bei insgesamt 12,57 Mrd. Euro an gemeldeten Schenkungen.

Davon waren 4,3 Milliarden. Euro Bargeld, 3,7 Milliarden Euro Anteile an Kapitalgesellschaften und 2,9 Mrd. Euro Kapitalforderungen. Insgesamt wurden 35.728 Schenkungen erfasst, der Medianbetrag liegt bei 100.000 Euro. Allerdings bildet die Statistik nicht alle Schenkungen ab. Keine Anzeigepflicht besteht bei Verwandten bis zu einer innerhalb eines Jahres verschenkten Summe von 50.000 Euro, bei nicht verwandten Personen bis zu einer Summe von 15.000 Euro in fünf Jahren. Außerdem gilt die Anzeigepflicht nur für Schenkungen unter Lebenden. Von der Statistik umfasst sind u.a. Bargeld, Sparbücher, Anleihen, Anteile an Kapitalgesellschaften, Betriebe oder bewegliches körperliches Vermögen wie Autos oder Schmuck, nicht aber Grundstücke.