200.000 Jobs: Wie Kern den Turnaround schaffen will

Mehr als 30 Einzelmaßnahmen listet Kanzler Christian Kern in seinem ambitionierten "Plan A" auf, um den heimischen Arbeitsmarkt wieder flott zu bekommen. Ambitioniert ist Kerns Vorhaben deshalb, weil er zum "normalen" Jobwachstum bis 2020, das sich aus dem erwarteten Wirtschaftswachstum ableiten lässt (plus 156.000 Jobs), noch einmal zusätzliche 200.000 neue Arbeitsplätze schaffen will.

Wichtigster Einzelschritt, sagen Experten, wäre die geplante Senkung der Lohnnebenkosten um drei Milliarden Euro. Im Detail sollen die Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds sinken. Wie das finanziert werden soll, parallel zu vielen anderen kostspieligen Maßnahmen, ist offen. Wird Arbeit in Österreich aber tatsächlich billiger, heißt das beispielsweise neue Aufträge aus Deutschland für die Auto-Zulieferindustrie. Das schafft Arbeit und und sichert bestehende Jobs ab.

Relativ kostspielig ist auch Kerns "Beschäftigungsgarantie" für ältere Langzeitarbeitslose. Kern will staatlich finanzierte Jobs in der Pflege oder bei Gemeinden für rund 40.000 über 50-Jährige schaffen. Das kostet eine weitere Milliarde.

Das Programm beinhaltet aber viel mehr, etwa großzügige Investitionen in Schule, Unis und Forschung. Allein aus Kerns Vorstellungen einer Energiewende leitet er 30.000 neue "Greens Jobs" ab. Überhaupt ist der komplette Plan durchdrungen von hohen staatlichen Mehrausgaben. Ob die ÖVP hier mitgeht, ist fraglich. Kerns Vorschlag beinhaltet jedoch die Idee, auch Mittel der Privatwirtschaft (z. B. von Versicherungen) zu mobilisieren.

Ein Schulterschluss in der Regierung wird jedenfalls nötig sein, um die Wende auf dem Arbeitsmarkt einzuleiten und mögliche negative Effekte von Digitalisierung und Robotisierung abzufangen. Deutschland hat es vorgemacht. In Süddeutschland herrscht Vollbeschäftigung, insgesamt liegt die deutsche Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Verantwortlich waren weniger staatlich finanzierte Konjunktur- und Jobprogramme, als teils umstrittene Arbeitsmarktreformen wie die Öffnung des Billiglohnsektors ("Hartz IV").