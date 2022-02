2-G an Unis: Verfassungsjurist Mayer sieht "rechtlich dünnes Eis"

Die Folge von bundesweitem 2-G an Unis: 14 Prozent der Studierenden wären von der Lehre an der Uni ausgeschlossen, sollten sie keine Impfbefreiung haben. Die WU zeigt sich davon wenig beeindruckt, immerhin gilt bereits das Impfpflichtgesetz. Aber: Immer mehr Experten äußern zu 2-G an der WU juristische Bedenken. Denn in Österreich gibt es ein Grundrecht auf freien Zugang zur Bildung.

Beim Ausschluss von Ungeimpften, wie er nun auf der WU ohne Alternativangebote passieren wird, ortet Verfassungsjurist Heinz Mayer eine Grundrechtskollision. Mayer: „Das Argument der Uni Klagenfurt für 2-G, dass Unis Stätten der Wissenschaft sind, reicht nicht aus. Wenn 2-G aber zur Bekämpfung von Covid eingesetzt wird, dann müssen sie für Ungeimpfte Alternativlehrangebote schaffen.“

Ohne Lehralternativen für Ungeimpfte „ist das rechtlich dünnes Eis“, so der Verfassungsjurist. Letztlich könnte über die Verfassungsmäßigkeit nur der Verfassungsgerichtshof entscheiden