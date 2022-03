1.977 Rassismus-Meldungen: "Wir sehen immer nur die Spitze des Eisbergs"

"Rassismus hat System", so Fiorentina Azizi-Hacker, Leiterin der ZARA-Beratungsstellen. In Zahlen ausgedr├╝ckt: 1.977 Mal wurde institutioneller und struktureller Rassismus bei Zara (Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit) gemeldet. "Wir sehen vom Eisblock Rassismus immer nur die Spitze." Seit 2021 sei nur eben diese Spitze sichtbar - nach einem Anstieg von Meldungen 2020, sensibilisiert durch die Black Lives Matter-Bewegung in den USA.

Im Internet sei die "Omnipr├Ąsenz von Rassismus" besonders sichtbar, so Azizi-Hacker. In Zahlen:

1.177 gemeldete F├Ąlle betreffen das Internet, 273 den ├Âffentlichen Raum, 185 G├╝ter & Dienstleistungen, 112 staatliche Beh├Ârden und Institutionen, 104 die Arbeitswelt, 102 die Polizei und 84 Politik & Medien.

22 Prozent der Meldungen kommen von Betroffenen selbst. Rechnet man die Meldungen betreffend Internet heraus, sind es 43 Prozent. Es sei besonders wichtig, dass es einen Ort gibt, wo Menschen sich sicher und geh├Ârt f├╝hlen. "Rassismus darf in unserer Gesellschaft nicht die Norm sein." Laut Rassismus-Report 2021 sind Frauen doppelt so oft von Rassismus im ├Âffentlichen Raum betroffen wie M├Ąnner.

Farid Hafez, Politikwissenschafter, f├╝hrt aus, dass sich Rassismen sowohl unbeabsichtigt und unbewusst ereignen als auch bewusst. Hafez nennt als Beispiel f├╝r letzteres die "Operation Luxor", von der er wie seine Familie selbst betroffen waren.