19 Experten bestimmen ab jetzt die Corona-Maßnahmen

Wie berichtet, soll das in Österreich künftig ein wenig anders gestaltet werden: Hier übernimmt eine neugegründete Corona-Kommission die Agenden und vor allem die Ampelschaltung.

Zur Erinnerung: Steigen die Infektionen in einem Bezirk an, wird sich die Kommission, bestehend aus Spitzenbeamten, Vertreter der Gesundheitsbehörden und Medizinern zusammensetzen, und überlegen, ob das Ampellicht gewechselt werden soll: Von grün (niedriges Risiko) auf gelb auf orange auf rot (akutes Risiko). Und welche Maßnahmen damit einhergehen sollen – in Absprache mit den Ländern und lokalen Vertretern.

Unter welchen Umständen sich die Corona-Ampel verfärbt, liegt nicht nur an der Zahl der Neuinfektionen. Zu den Parametern gehört unter anderem die Auslastung in den Spitälern und Intensivstationen der Regionen, aber auch der Reproduktionsfaktor (also wie viele Personen ein Infizierter ansteckt).

Aus einer komplexen Formel wird dann die Farbe "errechnet". Die letzte Entscheidung hat aber die 19-köpfige Kommission.