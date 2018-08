Mehrere Millionen Extra-Geld für Diplomatenkinder

Der „Export“ von Familienbeihilfe ins Ausland soll eingedämmt werden – eine Idee, die sich politisch wunderbar vermarkten lässt. So gut, dass es Familienministerin Juliane Bogner-Strauß sogar auf einen Rechtsstreit mit der EU ankommen lässt. Die EU-Kommission warnte bereits, dass die geplante Indexierung der Familienbeihilfe EU-rechtswidrig sein könnte.

In einem Aufwaschen würde laut Regierungsbeschluss auch die Familienbeihilfe für österreichische Entsandte in Drittstaaten fallen. Das löste im Mai einen massiven Protest von Diplomaten aus. Dass es ihnen nicht unbedingt auf monatlich rund 200 Euro Familienbeihilfe ankommt, liegt auf der Hand. Den Ausschlag gibt das Kleingedruckte: In ihrem Dienstrecht sind an die Familienbeihilfe nämlich Sonderleistungen gekoppelt. Und das ist ein ordentlicher Batzen Geld.

Die Beantwortung einer Anfrageserie des grünen Bundesrats David Stögmüller zeigt: 29,1 Millionen Euro an Sonderzahlungen (mit Bezug zur Familienbeihilfe) gaben die Ministerien 2017 für ihre 1073 Bediensteten und deren 391 Kinder im Ausland aus. 570 Bedienstete leben in Drittstaaten und könnten vom Wegfall der Sonderzahlungen betroffen sein.