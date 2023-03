EU-Parlament will 12-Wochen-Anhaltehaft für Asylsuchende

Das EU-Parlament hat seine Verhandlungsposition für eine umfassende Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik festgelegt. Der zuständige EU-Innenausschuss sprach sich am Dienstag unter anderem für schnellere Verfahren an den EU-Außengrenzen sowie für Solidarität unter den Mitgliedstaaten in Krisenzeiten aus.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet, solle künftig bereits an den EU-Außengrenzen aufgrund des Herkunftslandes festgestellt werden, welche Chance auf Anerkennung ein Asylsuchender habe oder ob gefälscht Papiere vorgelegt worden seien. Jene mit gefälschten Papieren und/oder geringer Chance auf Asyl sollen dem EU-Innenausschuss nach an den EU-Außengrenzen für zwölf Wochen in Anhaltehaft genommen werden können, während ihr Anspruch ermittelt werden soll. In dieser Zeit soll auch der Anspruch auch gerichtlich ermittelt werden. Sollte das Asylgesuch abgelehnt werden, sollen diese Menschen binnen weiterer drei Monate zurückgeführt werden. Für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren und unbegleitete Kinder soll diese Regelung nicht gelten, so die Verhandlungsposition des EU-Parlaments.