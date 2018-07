12-Stunden-Tag: SPÖ-Chef Kern fordert Volksabstimmung

Zuerst forderte es ÖGB-Chef Wolfgang Katzian; am Wochenende ließ Landeshauptmann Peter Kaiser Sympathie dafür erkennen; und seit Montag ist es offiziell eine Partei-Forderung: Die SPÖ will über den 12-Stunden-Tag eine Volksabstimmung abhalten.

„Wenn die Bundesregierung so sicher ist, 12-Stundentag und 60-Stundenwoche zu wollen, dann werden wir am Donnerstag einen Antrag auf Volksabstimmung einbringen“, sagte Parteichef Christian Kern Montagabend in einem Interview mit der Zeit im Bild.

Kern und die SPÖ wollen hinterfragen, ob die am Donnerstag geplante Änderung des Arbeitszeitgesetzes eine Mehrheit findet.

Auf die Frage, was konkret passiert, wenn das Erwartbare eintritt – also wenn die Regierungsmehrheit den Antrag auf Volksabstimmung im Parlament abgelehnt – antwortet Kern ein wenig ausweichend: „Dann werden wir uns gemeinsam mit der Zivilgesellschaft weitere Schritte überlegen – und dann steht auch ein Volksbegehren im Raum.“

Soviel zu den Aktivitäten der Sozialdemokratie.