10.000 Euro: Vorwurf der Bestechung gegen Niessl

honorarfrei Das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreichte heute LH Günther Platter einem Tiroler Unternehmer von innovativer Strahlkraft, nämlich Manfred Swarovski als Vorstand der SWARCO Aktiengesellschaft. „Ich bin stolz auf diesen innovativen Weltkonzern mit Sitz im Tiroler Wattens, der Tausenden Menschen Arbeitsplätze verschafft.“ Manfred Swarovski antwortete: „Und ich bin stolz darauf, die Namen Österreich und Tirol in die Welt hinauszutragen.“ 1969 wurde die erste Glasperlenfabrik für reflektierende Straßenmarkierungen der heutigen SWARCO-Gruppe in Amstetten gegründet. Diese ständig wachsende internationale Firmengruppe liefert mittlerweile ein komplettes Programm an Produkten, Services und Lösungen in den Bereichen Straßenmarkierung, Verkehrssignalisierung und Verkehrsmanagement. Auch in Tirol werden so Arbeitsplätze gesichert und geschaffen, die mit zukunftsweisenden umweltfreundlichen Technologien verknüpft sind. Wattens ist Sitz der Dachgesellschaft mit über 80 Tochterunternehmen in 20 Ländern. Mit unermüdlichem Einsatz arbeitet der 70-jährige Manfred Swarovski nach wie vor als Visionär und Ideengeber am Ausbau seines Konzerns mit weltweit 2.600 MitarbeiterInnen.

© Bild: Land Tirol/Schwarz