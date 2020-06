In dieser Verfassung ist ÖVP kaum zu retten

In einer auch nur ansatzweise intelligenten Reaktion hätte die ÖVP auf die angemessene Bewertung der Sache drängen und eigene Aufklärung versprechen müssen. Statt dessen flüchtete der Betroffene samt dem ÖVP-Klubobmann Kopf in offensichtlich haltlose Verschwörungstheorien gegen die Staatsanwaltschaft. Kopfloser konnte die Reaktion nicht ausfallen.

Nicht wirklich überzeugender Parteichef Spindelegger, der als "das eigentliche Thema, ... die Affäre der Kursmanipulation bei der Telekom" geklärt haben will.

Die Volkspartei ist schwer im Schleudern. Besserung ist nicht in Sicht, eher das Gegenteil.

In jeder Hinsicht gravierender als das Schlawinertum bei den Parteifinanzen ist die drohende Blamage beim Staatsbudget. Im Konsolidierungspaket der Koalition, das sich die Finanzministerin gerne auf ihr persönliches Konto verbucht, tun sich Löcher in der Dimension von Hunderten Millionen auf. Für vergangene Spekulationsgeschäfte öffentlicher Banken könnten weitere Staatshilfen in gleicher Größenordnung nötig werden.

Kommen diese Tiefschläge tatsächlich, dann droht der ÖVP endgültig das K.o. Schwer angeschlagen liegt die Partei schon jetzt in Umfragen deutlich hinter den Blauen, der Parteichef in der Kanzlerfrage hinter Strache.

In dieser Verfassung ist die ÖVP kaum zu retten.