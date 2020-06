Im Gleichschritt für die Wehrpflicht

Das derzeitige System sei in Kombination mit dem Zivildienst ein bewährtes – es müsse nur reformiert werden. Als Beleg dafür diente der Besuch von Spindelegger, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Salzburgs Landesvize Wilfried Haslauer mit Journalisten in der Anton-Wallner-Kaserne.

"Macht’s Spaß?", fragen die Politiker die jungen Soldaten. "Sicher!", antworten die Rekruten aus der Vorzeigekaserne. Einer findet seine Zeit als Grundwehrdiener in Saalfelden sogar "mega-cool". Die Ausbildung im Gebirgskampfzentrum der Heerestruppenschule ist begehrt. Aus ganz Österreich kommen Jung-Männer freiwillig hierher – um zu lernen, wie man bei arktischen Temperaturen in Schneestürmen überlebt; wie man in lichte Höhen klettert; wie man verletzte Kollegen aus der Luft rettet. Mikl-Leitner ist angetan – und fragt einen Offizier scherzhaft: "Wo kann man sich bewerben?" Die Ressortchefin meint, die Voraussetzungen mitzubringen. "Ich mache jeden Tag Morgensport." Erheiterung bei den Soldaten.

Gleich drauf werden die Mienen wieder ernst. Aus einem Haus und von einem Dach werden Schüsse abgefeuert. Eine Gefechtsübung steht auf dem Programm. Die Feinde werden plangemäß überwältigt. Spindelegger, der in den 1980er-Jahren selbst als Soldat in Saalfelden war, ist zufrieden: "Wir sehen, dass wir in diesem Land sicher sind. Ihr habt dem Feind gezeigt, wer der Herr im Hause ist."