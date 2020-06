Hundstage mit bis zu 35 Grad

Eigentlich sind die Hundstage erst in einem Monat. Die Sa­harahitze sorgt aber schon jetzt für ein erstes Gastspiel des Hitzesommers. Am Mittwoch werden Wien, das östliche Niederösterreich und das Burgenland den bisher heißesten Tag des Jahres erleben.

Etwa 34 bis 35 Grad Maximum erwarten die Meteorologen auf der Hohen Warte auf dem Thermometer. Erst am späteren Abend kommt es dann zu vereinzelten Gewittern, aber auch das ist noch nicht ganz gesichert, heißt es.

Zum Wochenende hin wird es auf jeden Fall an­genehm werden, Temperaturen um 27 Grad und großteils Sonnenschein sind für Samstag und Sonntag vorhergesagt – was auch die Veranstalter des Donau­inselfestes freuen wird.

Der Mittwoch ist somit also vor allem der Suche nach richtiger Abkühlung gewidmet. Besonders empfehlenswert sind die Bade­seen, denn diese hatten noch kaum Möglichkeiten zum Aufheizen. Der Attersee etwa hat immer noch kühle 18 Grad, der Wörthersee 24. Der burgen­ländische Neufelder See lockt mit 22 Grad, das Aubad in Tulln ist schon auf 25 Grad vorgewärmt – ideal.

Weitere Tipps, wie man einen kühlen Kopf bewahrt:

Essen und Trinken Alkohol, Schnitzel und Pommes sollten an heißen Tagen tabu sein. Das belastet den Körper und verhindert die Kühlung. Wasser, Salat und Obst sind das Richtige. Wasser sollte derzeit reichlich getrunken werden – mindestens drei Liter pro Tag! Kaffee (auch Eiskaffee) hingegen stört den Kreislauf empfindlich.