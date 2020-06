Hollandes Frau: Sie machte den Präsidenten

Es gibt in Paris dieser T­age wirklich wichtige Angelegenheiten, und Valérie Trierweiler, 47, Frankreichs angehende Première Dame, schenkt ihnen auch die gebührende Aufmerksamkeit. Die Illustrierte Paris Match, bei der Trierweiler als Journalistin gearbeitet hatte, brachte einen Artikel über Thomas Hollande. Thomas, so stand in dem Artikel, "ist der älteste Sohn des Paars Royal-Hollande".

Stante pede sandte Valérie Trierweiler ein böses SMS an die Autorin und Ex-Kollegin: " Thomas ist der Sohn des EHEMALIGEN Paars Royal und Hollande. Was für ein Spiel treibst du?" Bei Match sind sie schon an Trierweilers Eifersuchtsausbrüche gewöhnt: Als die Illustrierte ein Foto brachte, auf dem Hollande und seine Ex-Lebensgefährtin Ségolène Royal ein fast zu viel sagendes Lächeln austauschten, protestierte Trierweiler umgehend.

Zugegeben: Ségolène ist nicht ganz schuldlos an der Überreaktion von Valérie. Die SP-Politikerin Royal, die 28 Jahre lang ohne Trauschein mit Hollande gelebt und vier Kinder bekommen hatte, schien lange von der Idee besessen, ihren François zurückzuerobern. Dieser hatte sich 2005 während eines Karriereknicks von Royal entfernt. Währenddessen trat sie als SP-Präsidentschaftskandidatin an, bevor sie von Sarkozy geschlagen wurde. Am Tag ihrer Niederlage ließ sie eine Erklärung verbreiten, in der sie den – unverheirateten – Hollande der "Bigamie" beschuldigte und aufforderte, "die eheliche Wohnung zu verlassen". In Wirklichkeit lebte er schon seit Jahren mit Trierweiler. Royals Beharren auf einer Hochzeit war bei ihm auf taube Ohren gestoßen. Er hatte aber Royal erlaubt, während ihres Wahlkampfes eine "Traumhochzeit" mit ihm anzukündigen.