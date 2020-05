Hochschulplan soll bis Jahresende fertig sein

Bis Ende des Jahres will Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle fertig haben, was sein Vor-Vorgänger Johannes Hahn begonnen hat: Einen Hochschulplan, der den heimischen Hochschulen eine solide Basis für die Zukunft geben soll. Dabei soll unter anderem überdacht werden, welche Studien künftig wo angeboten werden sollen - und und wo welche Schwerpunkte gesetzt werden.



Seit Februar arbeiten drei internationale Uni-Experten an Empfehlungen; noch im August wird das Dossier Töchterle und den Universitäten übergeben. Der Minister will die Ratschläge von außen als "fundierte Grundlage" für die weitere Arbeit am Hochschulplan nehmen, dessen Eckpunkte noch heuer stehen sollen.