Hitzerekord: Wie Sie trotzdem cool bleiben

Der Samstag geht in die Geschichte ein - zumindest was die höchste jemals gemessene Temperatur an einem Junitag in Österreich angeht. Mit 37,6 Grad wurde in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) vorläufig die höchste jemals in Österreich im Juni gemessene Temperatur erzielt, berichteten die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der bisherige Juni-Rekord wurde am 22. Juni 2000 in Lutzmannsburg, Langenlebarn und Unterretzbach mit 37,2 Grad gemessen.



In den Bundesländern gab es neue Juni-Bestwerte in Tirol mit 36,4 Grad in Imst (bisher 36,3 Grad in Innsbruck am 20. Juni 2000) und im Burgenland, mit 37,4 Grad in Neusield am See (bisher 37,2 Grad in Lutzmannsburg am 20. Juni 2000). Bis zum Abend können die Werte aber noch ein wenig steigen, so die Meteorologen.