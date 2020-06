Heinisch: Druck für freiwilligen Papa-Monat

Der Frauentag ist vorbei, aber der Papa-Monat steht nach wie vor auf der Agenda von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek ( SPÖ). Sie hat nun einen Vorschlag ausgearbeitet, den sie der ÖVP vorlegen will.

Der KURIER kennt bereits die Details: Heinisch-Hosek will, dass Neo-Väter das Recht auf Arbeitsfreistellung bekommen; Verpflichtung soll es keine geben. Ab dem Geburtstag eines Kindes sollen die Männer einen Monat lang zu Hause bleiben dürfen. Voraussetzung dafür: Vater und Kind müssen gemeinsam in einem Haushalt leben. Spätestens zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin muss der Betroffene melden, dass er einen Papa-Monat in Anspruch nehmen will. Ab der Meldung bis vier Wochen nach Ablauf des Papa-Monats soll ein besonderer Kündigungs- und Entlassungsschutz bestehen.

Während der 30 Tage daheim bei Frau und Kind soll der Vater (ebenso wie die Mutter) Kindergeld bekommen. Wie viel er erhält, hängt von der gewählten Variante ab. Beim einkommensabhängigen Kindergeld sind es zum Beispiel 80 Prozent des Letztbezugs (maximal 2000 Euro). Allerdings gibt es das Kindergeld nur noch maximal 13 Monate (statt 14) – weil es einen Monat lang an beide Elternteile ausbezahlt wird. Wird der Papa-Monat nicht beansprucht, soll das Kindergeld auch nur ausbezahlt werden, bis der Nachwuchs 13 Monate ist – das heißt, die Familie fällt um einen Monat Kindergeld-Bezug um, wenn der Vater nach der Geburt nicht zu Hause bleibt.