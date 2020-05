Heftiger Regen legt Ostautobahn fast lahm

Im Halltal (Bezirk Innsbruck-Land) ging eine Mure im Bereich "Bettelwurfeck" ab. Im Gebiet der "Kitzzwangbrücke" bis zum Ende der Bettelwurfkurve wurde die Straße mit Schotter verlegt und musste gesperrt werden. Das Bachbett im Bereich des Trinkwasserstollens wurde ebenfalls mit Schotter verlegt, die Straße wurde komplett unterspült.



Ein Unwetter ist am Sonntagabend über die Flachgauer Gemeinde Nußdorf am Haunsberg niedergegangen. In der Ortschaft Weitwörth stürzten aufgrund des starken Sturms mehrere Bäume um und fielen auf die Lamprechtshausener Bundesstraße. Die Feuerwehr

rückte mit zwei Fahrzeugen aus und entfernte die Bäume. Die Straße war etwa eine dreiviertel Stunde komplett gesperrt. Betroffen war auch die Salzburger Lokalbahn, weil auf Gleis und Oberleitung Bäume gefallen waren.



Montagnachmittag gingen Unwetter in Wien, NÖ und Kärnten nieder: Neben zwei Murenabgängen im Raum Ferlach legte ein Blitzschlag im Bezirk Völkermarkt einen Trafo lahm. 3500 Haushalte waren kurzfristig ohne Strom.



