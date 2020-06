Heeres-Geld für Heute-Stifter: Fall für U-Ausschuss?

Mittlerweile hat sich der Kampf um die Berufsarmee sogar in die Kasernenküchen verlagert. Höchstpersönlich eröffnete Darabos eine Zentralküche in Wiener Neustadt. Der Hintergrund: Diese Zentralküche soll ohne Rekruten auskommen – eine Voraussetzung für die Einführung einer Berufsarmee. Dem Küchenprojekt fehlt allerdings das Personal, wie Niederösterreichs Militärkommandant Rudolf Striedinger beklagte. Und gerade am Personalproblem werde die gesamte Berufsarmee scheitern, argumentieren Befürworter der Wehrpflicht.