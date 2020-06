Hat Österreich noch Weltklasseniveau?

Man kann ruhig auf das amerikanische Bildungswesen schauen, wo der College-Sport eine überaus wichtige Rolle spielt. Bei uns hingegen hat man jahrelang den Sport (wie auch handwerkliche und musische Fächer) als quasi minderwertige Stunden aus dem Unterrichtsplan gedrängt. Niemand will "asiatische Zustände", bei denen Kinder schon im Vorschulalter für den Spitzensport selektiert werden und als zu trainierende Mensch-Maschine betrachtet werden. Aber die Frage muss erlaubt sein, ob eine Gesellschaft, die Leistung immer mehr verachtet, auch in Zukunft erfolgreich sein kann. Da geht es nicht nur um Olympische Spiele, sondern auch um Wissenschaft und Wirtschaft, und damit um die soziale Absicherung aller. Denn Letztere fällt ja nicht vom Himmel (wie immer mehr Bürger in ihrer postmaterialistischen Bequemlichkeit glauben), sondern muss erarbeitet werden. Gelegentliche vierte Plätze zeigen: Wir halten in wenigen Teilbereichen noch mit der Weltelite mit. Aber wenn wir jetzt nicht schnell wieder "anzahn", wird der Sinkflug weitergehen. Und zwar in allen Bereichen.