Grün-schwarze Fahrgemeinschaft

Eva Glawischnig tritt kräftiger, sie strengt sich nur kurz an. Und schon ist es passiert: Zwischen den Weinbergen zieht sie an der Kolonne vorbei, sie gibt ordentlich Gas – und Tage später wird sie genau damit wieder ein Problem haben; ein kleines zumindest.

Während andere Parteichefs in Ibiza oder im Salzkammergut urlauben, hat sich die 43-jährige Bundessprecherin der Grünen eine "Zuhör-Tour" verordnet: 45 Stationen, verteilt übers ganze Land, der "Eva-Bus" ist den ganzen August lang unterwegs. Er fährt von Bregenz bis Rust, parkt beim Blau­rackenfest im südoststeirischen Stainz genauso wie am Fuße des Schneebergs.

Eva Glawischnig will Menschen treffen. Wähler, Funktionäre, politisch Andersdenkende. Deshalb ist sie jetzt in der Wachau unterwegs. Hier, im weltberühmten Herzen von Niederösterreich, sind Erwin Pröll und die Landes-ÖVP die bestimmende politische Kraft. In früheren Wahlkämpfen unterstellte man Glawischnig, für "Zwangsvegetarisierung" und "Hasch­trafiken" zu stehen. Kein leichter Boden also für die Grüne – möchte man zumindest meinen. Denn abgesehen von öko-affinen Jungwählern und deklarierten Glawi-Fans sind es diesmal ausgerechnet die christlich-sozialen Bürgermeister, die am Donau-Ufer die Nähe der Kärntnerin suchen.