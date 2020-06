Großaufmärsche – für und gegen Orban

Bis heute ist es für die meisten Ungarn ein emotionales Datum – der 15. März, der Beginn der 1848er-Revolution gegen die Habsburger-Herrschaft. Des historischen Ereignisses und seiner folgenden, blutigen Niederschlagung wurde gestern aber höchst kontroversiell gedacht: Während die rechts-nationale FIDESZ-Regierung zu Massenkundgebungen im Budapester Stadtzentrum rief, trommelte die Facebook-Generation die Gegner der Orban-Führung am Pester Brückenkopf der Elisabeth-Brücke zusammen. Beide Seiten brachten mehrere Zehntausend Ungarn auf die Straßen.

"Wir Ungarn sind das Volk der Freiheitskämpfer", schmetterte Viktor Orban bei seiner Rede auf dem Kossuth-Platz den rund 200.000 Anhängern entgegen. "Die Eurokraten sehen uns heute noch scheel an, aber am Ende werden wir recht behalten", so der rechts-nationale Premier. Er spielte damit auf die von der EU-Kommission eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren an, in denen Ungarn eine Schwächung der demokratischen Institutionen vorgeworfen wird, auch Gelder werden zurückbehalten.