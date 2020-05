Griechen auf Totenbett, Italien in Intensivpflege

Noch vor wenigen Wochen war es ein unrealistisches Katastrophenszenario, jetzt ist es Realität. Italien, drittgrößte Volkswirtschaft der EU, taumelt in eine kaum beherrschbare Schuldenkrise. Alle Hoffnungen, die Ansteckung mit der griechischen Krankheit zu verhindern, scheinen überholt.

Griechenland liegt ökonomisch und politisch auf dem Totenbett, Italien in der Intensivstation.



Mit einem Minimum an Kurzzeitgedächtnis ist unübersehbar, wie sich die europäische Schuldenkrise in den vergangenen zwei Jahren drastisch ausgewachsen hat. Und wie gleichzeitig immer neue, größere und angeblich endgültig wirksame Rettungsschirme aufgespannt werden mussten und müssen.

Zeit für die Sanierung überschuldeter Staaten sollte damit erkauft werden. Fatalerweise und mangels anderer Ressourcen oder Reserven durch immer neue Schulden.



Für Griechenland ist die Sanierung offensichtlich gescheitert. Mindestens mit der Weisheit des Rückblicks muss man sogar sagen, dass sie nur scheitern konnte.

Der griechische Staat ist in seinen zerrütteten Strukturen der Verwaltung und der Wirtschaft objektiv zur geforderten und nötigen Sanierung nicht imstande. Was bisher geschah ist eher Kaputtsparen. Die zunehmende Rat- und Planlosigkeit der griechischen Politik wird zur Kapitulation vor einer realistisch nicht bewältigbaren Aufgabe.