Grasser: Polizei erhebt schwere Vorwürfe

Er habe Geld für seine Schwiegermutter veranlagt, sagt Karl-Heinz Grasser. Diese Erklärung nimmt die Staatsanwaltschaft dem Ex-Finanzminister nicht ab. Sie diene bloß dazu, "die wirtschaftliche Berechtigung des Mag. Karl-Heinz Grasser geheim zu halten". Es bestünde der Verdacht, dass es sich bei dem Geld (auf diversen Konten) um Schmiergeld handle.

Diese schwerwiegenden Vorwürfe finden sich in zwei geheimen Berichten der Soko Constantia (sie ermittelt in der BUWOG-Affäre), die der Wiener Stadtzeitung Falter vorliegen.

Neues Ungemach für KHG also. Der Ex-Minister hat stets betont, er habe nichts widerrechtliches getan. Und er habe den Behörden auch alles offengelegt.

Die Ermittler kommen nach diversen Konto-Öffnungen laut Falter zu einem anderen Schluss. Grasser habe die Herkunft von rund 570.000 Euro, die angeblich von seiner Schwiegermutter Marina Giori-Lhota stammen und angeblich von ihm auf ein Konto der Treuhandgesellschaft Ferint einbezahlt wurden, nicht aufklären können. KHG hat stets behauptet, er habe Geld für Giori-Lhota in die Hypo (gewinnbringend) investiert.