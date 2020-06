Grasser: Akten bleiben in Liechtenstein

In der Causa Buwog ist eine Anklage gegen den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser in weitere Ferne gerückt. Für die Ermittlungen wichtige Dokumente aus Liechtenstein dürfen vorerst nicht an Österreich übergeben werden. Das hat das Fürstliche Obergericht in Vaduz entschieden, berichtet die Presse.

Das Gericht habe einer Beschwerde der Grasser-Anwälte gegen Beschlagnahme und Ausfolgung der Akten Folge geleistet. Begründet wird die Entscheidung damit, dass für einen Wirtschaftstreuhänder ein Zeugnisentschlagungsrecht gilt. Er darf nicht dazu gezwungen werden, gegen seine Kunden auszusagen.

Die Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) wartet damit seit fast einem Jahr auf die Akten, die im April 2011 bei einer Hausdurchsuchung bei Grassers Wirtschaftstreuhänder in Vaduz beschlagnahmt worden waren. Laut dem Liechtensteiner Obergericht war diese Beschlagnahme rechtswidrig